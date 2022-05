12 joueurs appelés en équipe de France 3x3 pour préparer la Coupe du Monde

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Après l'annonce des 12 joueuses appelées en Equipe de France 3x3 féminine pour préparer la future Coupe du Monde 3x3, Karim Souchu, sélectionneur des Equipes de France 3x3 et entraineur de l'Equipe de France masculine de 3x3, a dévoilé le nom des 12 joueurs appelés pour un stage de préparation. Tout comme leurs homologues féminines, ce stage se déroulera à Voiron du 12 au 19 juin prochain et débouchera sur la participation au Big Twelve International 3x3 Basket Tournament, regroupant les meilleures équipes internationales.

La construction d'un nouvel effectif composé de joueurs de Pro B, de NM1 et de NM2 va dans le sens de la FFBB de vouloir développer et professionaliser la discipline. Dans la liste, on retrouve Franck Seguela, Jules Rambaut, Charly Pontens, membres de l'Equipe de France 3x3 reconnus, et les nouvelles têtes de la saison, comme Léopold Cavalière, Clément Cavallo ou Thomas Ville.

La liste complète des 12 joueurs sélectionnés :

Alexandre AYGALENQ - Toulouse Basket club (NM1)

Léopold CAVALIERE - SIG Strasbourg (Betclic ELITE)

Clément CAVALLO - Chorale de Roanne (Betclic ELITE)

Paul DJOKO - UT Tyller (NCAA II)

Lucas DUSSOULIER - Nanterre 92 (Betclic ELITE)

Vincent FAUCHE - Loon Plage 92 (NM2)

Charly PONTENS - Poitiers Basket 86 (NM1)

Jules RAMBAUT - Boulazac Basket Dordogne (Pro B)

Franck SEGUELA - Stade Rochelais Basket (NM1)

Alex VIALARET - JSA Bordeaux (NM1)

Timothé VERGIAT - ADA Blois Basket (Pro B)

Thomas VILLE - JA Vichy-Clermont Métropole Basket (Pro B)