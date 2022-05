12 joueuses appelées pour préparer la Coupe de Monde féminine 3x3

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Yann Julien (entraîneur) et Karim Souchu (sélectionneur) ont dévoilé la liste des 12 joueuses appelées pour le stage de préparation de l'Equipe de France 3x3 qu se déroulera à Voiron du 12 au 17 juin prochain. Ce stage aboutira sur la participation au Big Twelve International 3x3 Tournament, également organisé à Voiron les 17 et 18 juin et qui regroupe les meilleures équipes internationales. Ensuite, les Bleues participeront à la Coupe du Monde 3x3 du 21 au 26 juin prochain qui se déroule à Anvers en Belgique, avant d'enchaîner avec les FIBA 3x3 Women's Series.

Dans cette liste, on retrouve Marie-Eve Paget et Laëtitia Guapo, deux membres de l'Equipe de France 3x3 qui a terminé quatrième au dernier Jeux Olympiques de Tokyo et troisième de la Coupe d'Europe.

La liste complète des 12 joueuses sélectionnées :

Romane BERNIES - Basket Lattes Montpellier (LFB)

Noémie BROCHANT - Toulouse Métropole Basket (LF2)

Clarince DJALDI-TABDI - Villeneuve d'Ascq Lille Métropole (LFB)

Myriam DJEKOUNDADE - Saint-Amand Hainaut Basket (LFB)

Camille DROGUET - BC Kibirkstis (Lituanie)

Laëtitia GUAPO - Bourges Basket (LFB)

Hortense LIMOUZIN - Landerneau Bretagne Basket (LFB)

Victoria MAJEKODUNMI - Champagne Basket (LF2)

Marie MANE - Landerneau Bretagne Basket (LFB)

Anna NGO NDJOCK - BC La Tronche Meylan (LF2)

Marie-Eve PAGET - Basket Landes (LFB)

Maud STERVINOU - Côte d'Opale Basket Calais (LF2)