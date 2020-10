13 joueurs sélectionnés pour la fenêtre de novembre, pas de NBAers

ÉQUIPE DE FRANCE

La Fédération française de basketball (FFBB) a annoncé le groupe qui composera l'équipe de France masculine lors des deux prochains matchs de qualification pour l'EuroBasket 2022.

Fournier, Batum et Poirier veulent eux-aussi jouer

Aucun joueur évoluant en NBA et EuroLeague n'ayant pu être retenu (pour le moment), ce sont donc 13 éléments évoluant dans d'autres compétitions qui feront face à la Grande-Bretagne le vendredi 27 novembre puis à l'Allemagne le dimanche 29 novembre, au Palais des Sports de Pau. Cependant, Evan Fournier, Nicolas Batum et Vincent Poirier désirant prendre part à ces rencontres. Selon nos informations, ils ont donné leur accord à la FFBB afin d'y participer, et ce malgré les problèmes d'assurance compromettant fortement les possibilités de participation des joueurs NBA.

Lang et Boutsiele, les nouvelles têtes

Si cette équipe est composée de joueurs habitués aux rencontres des "fenêtres internationales", il y a deux petits nouveaux : Nicolas Lang et Jerry Boutsiele. Auteur d'un très gros début de saison en Jeep ELITE, le shooteur alsacien sera accompagné de son coéquipier, dont l'annonce de la sélection avait déjà filtré dans le microcosme du basketball français.

Le groupe France (pour le moment) :

Postes 1 : Andrew Albicy et Axel Julien

1/2 : David Michineau

2/3 : Isaïa Cordinier

3/2 : Nicolas Lang et Lahaou Konaté

3 : Axel Bouteille et Axel Toupane

4 : Amath M'Baye

5 : Mathias Lessort, Alexandre Chassang, Jerry Boutsiele et Mouhammadou Jaiteh





