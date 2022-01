14 joueuses appelées en équipe de France de 3x3 pour préparer la Coupe du Monde

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB Julien Bacot

Les 14 noms qui composeront l'équipe de France de 3x3 féminin durant le prochain stage de préparation de l'équipe de France féminine de 3x3 sont connus. Ce stage de préparation aura lieu du 6 au 10 février à Rouen. S'en suivra un Tournoi International 3x3 les 11 et 12 février à la Kindarena de Rouen.

La rookie Romane Bernies

Ce stage aura pour objectif de préparer la Coupe du Monde à Anvers en Belgique du 22 au 26 juin 2022, mais aussi la Coupe d'Europe à Graz en Autriche, en septembre de la même année. Dans cette liste, on retrouve notamment deux membres de l'équipe qui a terminé quatrième aux derniers Jeux olympiques à Tokyo : à savoir Marie-Eve Paget et Laëtitia Guapo. Une grande majorité des joueuses viennent directement du championnat de LFB. D'autres joueuses vues en équipe de France 5x5, comme Romane Bernies et Clarince Djaldi-Tabdi, en font parties.



Voici la liste complète des sélectionnées :