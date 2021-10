16 joueurs convoqués en équipe de France masculine, 4 joueurs de l'ASVEL et Monaco

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB

Fin novembre, l'équipe de France masculine entame la campagne de qualification à la Coupe du Monde 2023. Les Bleus vont affronter le Monténégro à Pau le 26 novembre avant de se déplacer en Hongrie le 29 novembre afin de jouer contre leur équipe nationale. Le sélectionneur Vincent Collet a convoqué 16 joueurs pour ces deux rencontres.

Parmi eux, on trouve quatre joueurs évoluant en EuroLeague, à l'ASVEL et Monaco. Paul Lacombe, Elie Okobo et William Howard de l'ASVEL ont été convoqués, tout comme Léo Westermann de l'AS Monaco. Le manager général de l'équipe de France Boris Diaw explique que leurs clubs ont demandé à déplacer leur match du vendredi 26 novembre pour rendre leur sélection possible :

« Vincent Collet souhaitait rassembler la meilleure équipe possible, dans le cadre de ces qualifications, avec les joueurs du Team France Basket disponibles. Lors de ce travail de constitution de groupe, nous avons été confrontés à la problématique, connue, de la disponibilité de joueurs de clubs évoluant en Euroleague. Nous avons eu des échanges positifs et constructifs avec les deux clubs français engagés dans cette compétition (l’ASVEL et Monaco) qui souhaitent aider l’Équipe de France. Nous attendons désormais la validation définitive d’un aménagement de calendrier pour les rencontres initialement prévues le 26/11. Par ailleurs, l’entrée de nouveaux joueurs au sein du Team France Basket confirme la bonne santé de la formation française et doit permettre au staff technique de puiser dans un réservoir de joueurs toujours aussi talentueux. »

Pour compléter la liste, de nombreux habitués de ces fenêtres internationales ont été convoqués (Andrew Albicy, Alexandre Chassang, Isaïa Cordinier, Axel Julien, Lahaou Konaté, Nicolas Lang, Amath M'Baye et David Michineau). Appelé en novembre 2020 mais forfait à cause de la COVID-19, Mouhammadou Jaiteh fait également partie de la liste. Autrement, de nouveau en EuroCup, Louis Labeyrie et Amine Noua sont de nouveau disponibles. Testé en tant que partenaire d'entraînement lors de la préparation aux Jeux olympiques, Terry Tarpey fait également partie de la liste. Enfin, trois jeunes ont été convoqués en tant que partenaire d'entraînement : le meneur Hugo Benitez ainsi que les intérieurs Victor Wembanyama et Ismaël Kamagaté. Ces quatre derniers intègrent le "Team France Basket" de même que Milan Barbitch (Paris), Juhann Begarin (Paris), Pierre Pelos (Bourg), Matthew Strazel (ASVEL) et Yoan Makoundou (Cholet).

La liste des 16 joueurs convoqués par Vincent Collet :