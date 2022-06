16 joueurs convoqués en équipe de France U16M pour préparer le stage OFAJ en Allemagne

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB IS Bellenger

Chaque année, le potentiel des nouvelles générations françaises se révèlent sur les Euros U16. Leur premier tournoi est toujours suivi de près. Ce sera encore plus le cas cette saison en sortie de pandémie puisqu'il n'y a plus eu d'Euro depuis le fameu tournoi d'Udine, en 2019. Cette année, c'est Nicolas Absalon qui a été nommé sélectionneur. Avec ses assistants Benjamin Berkani et Elise Prodhomme, il a convoqué 16 joueurs pour prendre part au stage OFAJ en Allemagne du 19 au 26 juin. Plus tard cet été, les Bleuets disputeront l'Euro U16, à à Skopke en Macédoine du Nord.

Voici la liste :