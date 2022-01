16 joueuses retenues pour le tournoi de la qualification à la Coupe du Monde 2022

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Lenoir The Agency FFBB

Du 10 au 13 février, l'équipe de France féminine jouera à Belgrade sa qualification pour la Coupe du Monde 2022, qui se déroulera du 23 septembre au 3 octobre en Australie. Les Bleues devront terminer parmi les trois premières de leur groupe composé par quatre sélections, le Mali (match le 10 février), le Nigéria (match le 11 février) et la Chine (match le 13 février).

Marième Badiane de retour

Le sélectionneur Jean-Aimé Toupane a sélectionné 15 joueuses pour préparer ce tournoi à partir du jeudi 3 février à l'INSEP. Rejointes par Sandrine Gruda (qui joue le 5 février avec Schio en Italie), elles se rendront à Belgrade le 6 février, où elles continueront de s'entraîner et affronteront l'Australie, présente sur place mais dans un autre groupe de qualification.

Parmi les 16 joueuses convoquées, on retrouve les cadres et des nouvelles venues, Kendra Chery et Assistan Kone, ainsi qu'un retour, celui de Marième Badiane. En revanche, Ornella Bankolé, Aby Gaye et Bria Hartley (tout juste de retour en Europe) ne sont pas convoquées.