2/2 pour l'équipe de France féminine de 3x3 en ouverture de la Coupe d'Europe

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

La Coupe d'Europe 3x3 a démarré ce vendredi au Trocadéro à Paris et l'équipe de France féminine ne s'est pas loupée. Les Françaises ont dominé la modeste sélection d'Israël (22-10) avant de battre l'Allemagne 21 à 12. Elles attaqueront les phases finales dimanche à 16h05 contre la Roumanie, qui a fini deuxième de la poule C. Leurs homologues masculins attaqueront eux la compétition ce samedi soir, avec leurs deux matches de poule contre l'Autriche (à 20h15) et la Lituanie (à 22h30).