3x3 : 20 joueurs convoqués pour le tournoi international de Bordeaux

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Lilian Bordron

20 joueurs sont convoqués par Karim Souchu, le nouvel sélectionneur de l'Equipe de France de 3x3, pour préparer le Tournoi International de Bordeaux. Un stage de préparation aura lieu durant la trêve internationale, du 21 au 24 février, juste avant le tournoi bordelais. Le 3x3 prend de plus en plus d'ampleur en France, avec une multiplication des tournois et les Jeux olympique de Tokyo l'été dernier, où a eu lieu la première édition du tournoi olympique de 3x3.

Karim Souchu a composé un groupe de joueurs bien connus des championnats de Betclic ELITE et de Pro B, avec par exemple Clement Cavallo de la Chorale Roanne, Ivan Fevrier de Boulazac, Mehdy Ngouama de l'ESSM le Portel, ou encore un trio de joueurs de la SIG Strasbourg : Jean-Baptiste Maille, Gaylor Curier et Léopold Cavalière. Certains conaissent déjà les rendez-vous de 3x3 : Léopold Cavalière a participé et remporté l'été dernier l'Open de France avec la Team Paris 3x3, aux côtés d'Antoine Eito, Johan Passave-Ducteil et Angelo Tsagarakis.

Le stage et le tournoi de février prochain auront pour but de préparer la Coupe du Monde de 3x3, qui aura lieu à Anvers en Belgique du 22 au 26 juin ; et l'Eurocup à Graz, en Autriche, les 9, 10 et 11 septembre 2022.

Voici le groupe convoqué :