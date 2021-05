4/4 pour les Bleus qui finissent premiers du groupe C

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Dans le match pour la première place du groupe C, l'équipe de France masculine s'est imposée 21-10 contre le Qatar pour ce qui est sans doute jusqu'ici son match référence du Tournoi de Qualification Olympique (TQO).

Moins de 2 heures plus tôt, les Bleus avaient pris le dessus très difficilement sur les Philippines, 15-14, alors que les Qataris avaient lâché leur premier match, face à la Slovénie (11-18). Le début de match a été bien abordé par les Qataris, avec des percussions et des fautes provoquées. Bien emmené par le très énergique Abdulrahman Saad (4 points), le Qatar menait même 9-7 au bout de 4 minutes de jeu.

Seul Français à bien avoir débuté le match, Dominique Gentil avec son adresse, 2/2 à 1-point et 2/2 à 2-points, permettait aux siens de recoller au score et de repasser devant. Antoine Eïto, qui n'a pas beaucoup scoré (3 points), a régalé ses partenaires et notamment pour Raphaël Wilson (7 points à 5/7 aux tirs) très précieux dans le récital des Bleus sur la fin de match. Complètement lâchés, les Français ont filé vers une large victoire mérité qui leur permet de finir invaincu et surtout premier de la poule C. Place désormais aux quarts de finale, qui auront lieu ce dimanche, toujours à Graz en Autriche.

Cliquez-ici pour consulter les statistiques du match