À 27 ans, Marine Johannès va fêter sa 100e sélection en équipe de France

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Julien Bacot

Plus de six ans après sa première cape (le 25 novembre 2015 contre les Pays-Bas), Marine Johannès (1,78 m, 27 ans) fêtera sa 100e sélection chez les Bleues ce jeudi à Belgrade contre le Mali pour l'ouverture du tournoi de qualification à la Coupe du Monde 2022. La triple vice-championne d'Europe et médaillée de bronze olympique aura beaucoup de responsabilités avec un groupe remaniée suite aux forfaits d'Alix Duchet, Sandrine Gruda, Endy Miyen et Sarah Michel.

Lors du tournoi de qualification en Serbie (10 au 13 février), Marine Johannès sera une pièce maîtresse pour que les Bleues puissent se qualifier à la Coupe du Monde 2022 qui se tiendra en septembre en Australie. Pour y parvenir, les joueuses de Jean-Aimé Toupane finir devant l'un de ses trois adverses : le Mali, le Nigéria et la Chine. Pour mémoire, les Belges avaient douché l'équipe de France lors de la dernière édition de la Coupe du Monde en gagnant le quart de finale sur le score de 86 à 65 dans les Canaries.

"Je la sens très bien depuis qu'elle est avec nous, a confié son entraîneur en équipe de France, Jean-Aimé Toupane. Elle est contente d'être avec nous. On connaît les qualités de la joueuse. On a à coeur qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles pour aider l'équipe".

Si la joueuse de l'ASVEL souhaite battre le record de sélections déténu par Céline Dumerc, elle devra encore jouer 163 matches supplémentaires. À moins que Endy Miyem (235 sélections) ou Sandrine Gruda ne passent devant la Landaise...