A l'Euro Challengers, l'équipe de France féminine U18 jouera une finale contre l'Espagne

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

110 d'évaluation, 51 rebonds et 27 passes décisives. A l'Euro Challengers d'Héraklion, le collectif de l'équipe de France féminine U18 s'est de nouveau montré souverain contre la Pologne (83-36), lors du quatrième match. Toujours invaincues, les Bleuettes disputeront la finale de la compétition contre l'Espagne, dimanche à 14 h.

Les jours se suivent et se ressemblent pour les U18 féminines

Nouveau carton face à la Pologne (83-36) #FIBAU18 https://t.co/mQYVg8jDCI — FFBB (@ffbasketball) July 31, 2021

On pouvait légitimement croire que la Pologne, troisième du groupe, pourrait poser quelques problèmes à la sélection tricolore. C'était sous-estimé la capacité des joueuses de Julien Egloff à enterrer les espoirs adverses dans les premières minutes du match. Emmenées par Maïa Hirsch (15 points à 6/12 de réussite aux tirs et 12 rebonds pour 22 d'évaluation), les Tricolores ont imposé leur rythme dans le premier quart-temps (18-5). Trop athlétiques pour des Polonaises asphyxiées à chaque montée de balle. Cette narration allait accompagner toute la rencontre. De sorte que le sélectionneur des Bleus a puisé dans le banc pour offrir des temps de jeu équitablement répartis (entre 10 et 22 minutes).

Contre l'Espagne, l'opposition sera autrement ardue. Troisième meilleure défense de la compétition, la sélection ibérique est invaincue.

