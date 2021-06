À l'usure, la France se qualifie pour les demi-finales contre la Bosnie-Herzégovine

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Lilian Bordron

Un match dans le match. Jusque-là seul groupe de supporters à pousser la chansonnette, le Kop France a dû hausser le ton. Car pour leur premier quart-de-finale à un championnat d’Europe, les supporters bosniens ont parcouru près de 1300 kilomètres pour rallier Strasbourg. Forts de ses deux groupes d’ultras, l’un derrière la tribune de presse et l’autre dans l’un des virages du Rhénus, les Bosniens étaient bien déterminés à passer leur week-end à Valence, où se déroulent les phases finales de la compétition.

Le festival Jonquel Jones

Et le début de match de l’intérieure bahaméenne, Jonquel Jones leur donnait toutes les raisons d’y croire. En un peu plus de neuf minutes, la joueuse d’Ekaterinburg (Russie) en était presque à un double-double, avec déjà 8 points et 9 rebonds pour 15 d’évaluation. Toujours aussi ultra-dominante (19 points à 6/11 aux tirs et 16 rebonds pour 29 d'évaluation à la pause), elle s’est toutefois usée lors de l’entrée en jeu d’Iliana Rupert. Avec le meilleur +/- des Bleues (+10) à la mi-temps, la meilleure jeune de LFB et de l’EuroLeague très peu utilisée jusqu’alors (12 minutes en 2 matchs) a permis à Sandrine Gruda de jouer en poste 4 et de s’écarter plus facilement du panier.

En tête à la mi-temps (39-31, 20’), les protégées de Valérie Garnier ont infligé un 10-2 au retour des vestiaires pour compter jusqu’à seize points d’avance (49-33, 24’). Euphoriques et totalement libérées, les Bosniennes n’ont pas tardé à revenir à deux possessions (51-46, 28’). Mais ça, c'était avant que Marine Johannès ne décide de prendre le jeu à son compte. L'arrière de l'ASVEL, pas à son avantage à la mi-temps (4 points), a définitivement mis la France sur orbite (15 points à 5/11 aux tirs, 3 rebonds et 5 passes pour 15 d'évaluation en 24 minutes, au final). Et ce malgré une performance XXL de Jonquel Jones (29 points à 10/22 aux tirs pour 39 d'évaluation en 36 minutes), désormais détentrice du record de rebonds (24 prises) sur un match de championnat d'Europe.

Bingo ! Ce gros tir de Marine Johannès pic.twitter.com/QK8b3Bc2GY — BeBasket (@Be_BasketFr) June 23, 2021

Avec cette difficile qualification en demi-finale de l’EuroBasket (victoire 80 à 67), les Bleues s’assurent également une place pour la prochaine Coupe du Monde en Australie (du 22 septembre au 1er octobre 2022). À Valence, Endy Miyem et sa bande tenteront d’accrocher une 5e finale européenne de suite, face au vainqueur de la rencontre entre la Biélorussie et la Suède.

À Strasbourg,

