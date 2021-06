Adrien Moerman met fin à sa carrière internationale : "Ce titre, c'est une manière, aussi, de prouver que j'avais ma place en équipe de France"

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Dimanche soir, Adrien Moerman (2,02 m, 32 ans) a remporté l'EuroLeague avec l'Anadolu Efes Istanbul. Le poste 4 a rempli l'un des objectifs de sa carrière. Auteur d'une grosse défense sur l'intérieur de Barcelone Nikola Mirotic dans les deuxième et troisième quart-temps, l'ailier-fort s'est rendu important sur ce match (6 points à 3/4 aux tirs et 8 rebonds pour 12 d'évaluatuon en 21 minutes). Une belle performance 10 jours après avoir appris qu'il n'était pas sélectionné pour les Jeux olympiques de Tokyo. Interrogé par L'Equipe, il ne cache pas sa frustration à ce sujet et met fin à sa carrière internationale.

"Les Bleus et moi, c'est fini. Ce titre, c'est une manière, aussi, de prouver que j'avais ma place en équipe de France. C'était important de montrer ce que je vaux. Je l'ai fait et je suis heureux. Mais avec les Bleus, le problème est ailleurs. Je ne leur souhaite que du bonheur mais de mon côté, en tout cas, c'est terminé. Et de toute façon, tout ce qui compte aujourd'hui, c'est ça (il montre le trophée). Je suis champion d'Europe !"

Plus que le fait de ne pas être sélectionné, le Francilien regrette la manière dont cela s'est passé. Il n'a pas été informé de cette décision avant l'annonce de la sélection.

"Quand le sélectionneur ne t'appelle même pas pour te prévenir que tu n'es pas retenu dans le groupe, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Qu'il ne partage même pas son projet avec toi... S'il m'avait dit : "Adrien, on veut décaler Nicolas Batum au poste quatre, il y aura untel, untel, tu auras tant de temps de jeu." J'aurais dit oui ou j'aurais dit non, mais au moins j'aurais eu le sentiment d'être respecté. J'estime qu'il y a un minimum de communication et de respect à avoir si tu as de la considération pour les gens."

La carrière internationale d'Adrien Moerman aura été très courte puisqu'il n'aura finalement participé qu'à une compétition internationale avec les A : le Tournoi de Qualification Olympique (TQO) 2016.



Adrien Moerman après le titre de l'Anadolu Efes Istanbul dimanche soir (photo : EuroLeague)