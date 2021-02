Alexandre Chassang : "Je fais mon travail quand on m’appelle pour les fenêtres"

ÉQUIPE DE FRANCE

"Je fais mon travail quand on m’appelle pour les fenêtres. Il y a pas mal de joueurs devant moi, je ne pense pas du tout aux Jeux olympiques." Homme de devoir, Alexandre Chassang (2,04m, 26 ans) sait pertinemment qu’en temps normal avec la présence des joueurs de NBA et d’EuroLeague, il ne figurerait pas en haut de la liste de Vincent Collet.

Mais voilà que depuis le début des fenêtres qualificatives à l’EuroBasket 2022, le poste 4/5 dijonnais a toujours répondu présent à l’appel. "Peut-être disputer un championnat d’Europe dans quelques années", glisse-t-il. "Je suis déjà très heureux d’être là."

"Impacter athlétiquement le Monténégro à l'intérieur"

Face au Monténégro ce samedi 20 février (20h45, à suivre sur Canal + Sport), le Châtenaisien espère que la France l’emportera pour d’ores et déjà s’assurer la qualification. "À l’intérieur, il faudra les impacter surtout athlétiquement car on est plus rapides et plus puissants qu’eux. Il faudra également faire attention à leur jeu dos au panier." En février 2020 au Vendéspace, Moustapha Fall et Guerschon Yabusele avaient tous les deux été les fers de lance de cette sélection. Cette fois, il faudra composer sans les deux Villeurbannais, retenus à l’ASVEL par l’EuroLeague.

Toutefois, le champion de France 2016 nourrit des ambitions individuelles et collectives avec la JDA Dijon. "On fait plutôt une bonne saison mais c’est un peu compliqué de suivre le calendrier de la Jeep ÉLITE. On est aussi un peu déçu d’avoir été éliminé de la Basketball Champions League. Mais depuis trois ans, on est sur notre lancée, il y a un coup à jouer. L’équipe que je crains le plus ? Monaco. En trois ans, on les a battus qu’une fois à la Leaders Cup. L’ASVEL est aussi à surveiller car ils font une grosse deuxième partie de saison en EuroLeague." Avec un Chase Simon et un Jaron Johnson de plus en plus à l’aise et l’arrivée de Gerald Robinson, les Bourguignons "espèrent finir fort en Jeep ÉLITE et pourquoi pas aller chercher quelque chose en Coupe de France."

Alexandre Chassang à la lutte au rebond avec Jerry Boutsiele et Mathias Lessort, cette semaine à Podgorica (photo : Sasa Matic)