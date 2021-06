Alix Duchet au repos pour le dernier match de préparation des Bleues avant l'EuroBasket

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Alors les Bleues achèvent leur préparation l'EuroBasket féminin (du 17 au 27 juin 2021), le staff tricolore a décidé de mettre Alix Duchet au repos, a communiqué la FFBB ce samedi après-midi sans donner plus de précision. La meneuse roannaise ne participera donc pas au dernier match de préparation de la France contre la Suède (18h30, à suive sur Sport en France et sur le YouTube de la FFBB) avant le début du championnat d'Europe à Strasbourg.

Sandrine Gruda, meilleure marqueuse des Bleues de l'histoire dès ce samedi ?

Victorieuse de la Toulousaine Kalis Loyd et des Suédoises vendredi, la troupe de Valérie Garnier tentera de finir sur une bonne note. D'autant plus que la Martiniquaise Sandrine Gruda a l'occasion de rentrer dans l'histoire en devenant la meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France féminine, devant Isabelle Fijalkowski et ses 2567 points.