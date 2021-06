Amath M'Baye forfait pour les JO de Tokyo

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Julien Bacot FFBB

Alors qu'il plane une incertitude sur la présence de Thomas Heurtel à Tokyo, l'équipe de France masculine doit fait face à un deuxième coup dur pour les Jeux olympiques. Le forfait également déjà évoqué pour Amath M'Baye a été confirmé par L'Equipe ce dimanche. L'ailier-fort titulaire de la Coupe du Monde 2019 s'était rendu à Pau, dans l'espoir de pouvoir tenir sa place, mais ne participait pas aux séances collectives.

Quel remplaçant pour M'Baye ?

Selon nos informations, Adrien Moerman avait déjà été contacté en début de semaine dernière dans l'optique de remplacer Amath M'Baye. Mais celui-ci a décliné l'invitation. Interrogés à ce sujet lors de la conférence de presse du début de préparation des JO, le sélectionneur des Bleus Vincent Collet et le manager général des Bleus adjoint, Boris Diaw, ont vivement démenti avoir contacté Adrien Moerman, qui avait annoncé la fin de sa carrière internationale après sa non sélection au mois de mai.

Dès le début de la préparation, le staff de l'équipe de France a choisi deux postes 4 comme nouveaux suppléants : Jaylen Hoard et Petr Cornelie. Reste à savoir s'ils peuvent être en course pour aller à Tokyo. Autrement, afin d'épauler Guerschon Yabusele et Nicolas Batum sur ce poste, Louis Labeyrie et Livio Jean-Charles ont le profil.