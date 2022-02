Amath M'Baye nommé capitaine de l'équipe de France

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB

Le sourire aux lèvres et le poing serré, c’est ainsi qu’Amath Mbaye a appris qu’il allait de nouveau être le capitaine de l’équipe de France. Avant de lâcher un « yes », lorsque Vincent Collet a annoncé qu’il allait le reconduire dans ses fonctions. « Être capitaine, c'est un grand honneur et une énorme expérience », sourit celui qui est originaire d’Auxerre, à 200 km de Dijon.

Déjà capitaine en novembre lors de la double confrontation contre la Hongrie, l’ailier-fort Pinar Karsiyaka réalise une saison solide en Turquie, avec 15,7 points à 44,3 % de réussite aux tirs, 4,6 rebonds pour 15,6 d'évaluation en Basketball Champions League. Et être capitaine, c’est avoir un petit mot pour tout le monde. Y compris pour Fabrice Canet, attaché de presse de l’équipe de France masculine et arbitre en Betclic ÉLITE. « Merci Monsieur l’arbitre », a-t-il lâché en quittant la salle de conférence de presse.