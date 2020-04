Amath Mbaye : "Je m’étais préparé cette saison avec l’optique des JO"

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Sébastien Meunier

Amath M'Baye (2,06 m, 30 ans), suite à la suspension des championnats s’est vu contraint de rentrer chez lui, confinement oblige. C’est donc depuis Las Vegas, où il détient une maison avec sa femme (native du Nevada) et sa fille que le joueur français explique dans une interview accordée à Sud-Ouest, sa déception de cette fin de saison prématurée : « C'est difficile de s'arrêter comme ça, alors que tout allait bien. J'ai trouvé un super staff, un effectif de qualité. Je prends énormément de plaisir dans cette équipe. En plus, l'ambiance est géniale dans le championnat turc. Après l'Italie (3 ans à Brindisi, Milan et Bologne), je suis gâté. Ce sont deux des meilleures ambiances basket en Europe. Le public d'Izmir est bouillant. »

Après avoir pu participer à la Coupe du monde 2019 en Chine avec l’équipe de France, le Bordelais s’était « préparé cette saison avec l'optique des Jeux olympiques. Mentalement, ce fut un petit coup d'apprendre le report. » Ce n’est sans doute que partie remise pour le poste 4 qui tourne à 11,3 points, 3,7 rebonds et 2,8 passes décisives pour 11,5 d’évaluation en 26 minutes cette saison en Turquie, chez le deuxième du championnat également qualifié pour le dernier carré de la FIBA Europe Cup.