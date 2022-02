Amine Noua forfait pour la double confrontation contre le Portugal

ÉQUIPE DE FRANCE

Éloigné des parquets depuis le 26 janvier en raison d'une infection au Covid-19 et des séquelles entraînées par la maladie, Amine Noua ne retrouvera pas la compétition sous les couleurs de l'équipe de France. En commun accord, les staffs médicaux d'Andorre et de la sélection nationale ont décidé que l'intérieur aux 9 capes en Bleu n'était pas apte à participer au stage de préparation, à Dijon, et aux deux rencontres contre le Portugal, comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde 2023.

Même si Noua ne sera pas remplacé, Vincent Collet dispose tout de même d'un matériel conséquent dans la raquette avec trois médaillés de la Coupe du Monde 2019 (Louis Labeyrie, Amath M'Baye et Mathias Lessort), ainsi qu'une pointure comme Mouhammadou Jaiteh.