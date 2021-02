Ancien coach de l'Elan Béarnais et de l'équipe de France, Jean Luent s'est éteint

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Les Anciens de L'Elan Béarnais

Entraîneur de l'Elan Béarnais Orthez de 1972 à 1979, avec deux montées en Nationale 1 (la première division de l'époque) à la clé, puis sélectionneur de l'équipe de France masculine de 1983 à 1985, avec une participation aux Jeux olympiques de 1984, Jean Luent s'est éteint à l'âge de 85 ans, à Saint-Gaudens en Haute-Garonne, rapporte Sud-Ouest et La République des Pyrénees.

Avant d'être entraîneur, il avait été joueur au RCM Toulouse et a même compté six sélections en équipe de France. Après ses passages dans à haut-niveau, il est resté dans le Sud-Ouest, entraînant Lourdes puis Monségur et notamment la légende Olivier Léglise.