Andrew Albicy, le mentor défensif des Bleus

Crédit photo : FIBA

Du temps de la génération Parker, le « Ministre de la Défense » s'appelait Florent Pietrus. À présent, c'est Andrew Albicy (63 sélections), qui semble en assumer l'héritage. Le Francilien, avec son nouveau brassard de capitaine, ne cesse de montrer l'exemple depuis le début du rassemblement. Hyperactif des deux côtés du terrain (9 passes décisives et 2 interceptions), il a pleinement contribué, ce vendredi 27 novembre, au large succès français contre la Grande-Bretagne (79-56).

« Notre première lame défensive »

« Son impact défensif change la rencontre, apprécie Vincent Collet, le sélectionneur des tricolores. Par sa pression défensive, il a complètement désorganisé la Grande-Bretagne. Les Anglais ont dû mal à remonter la balle, ils ont du mal à poser leur système et ça nous permet de mener 15-0. C'est le fruit d'un travail défensif qui commence par nos leaders et derrière, les autres grandissent. »

Comme son sourire, la défense d'Andrew Albicy est contagieuse (photo : Julien Bacot / FFBB)

Missionné défensivement notamment sur Dennis Schröder, Patty Mills ou encore Kemba Walker lors de la dernière Coupe du Monde, ce féroce défenseur - qui connait un début d'exercice compliqué à Gran Canaria - profite de cette parenthèse avec l'équipe de France pour refaire le plein de confiance. « À chaque match, il impose un rapport de force à l’adversaire. C'est notre première lame défensive, c'est le fer de lance de notre agressivité. Il fait partie des rares joueurs qui, en marquant deux points, ont un impact important. »

« Il se connait beaucoup mieux »

Revenu aux affaires en Bleu il y a trois ans après cinq ans d'absence (de 2012 à novembre 2017), le natif de Sèvres s'est aguerri à l'étranger, entre Andorre, Saint-Pétesbourg et maintenant Gran Canaria. « Aujourd'hui, il se connait beaucoup mieux. Quand il était jeune meneur à Paris-Levallois et à Gravelines-Dunkerque, il n’était pas toujours juste dans sa prise de décision », analyse le technicien normand qui mesure également le chemin parcouru depuis sa première sélection à la Coupe du Monde 2010. « Il venait d'être sacré champion d'Europe 2010 U20 (également MVP). Il est arrivé au dernier moment car on avait eu des pépins physiques (forfaits de Parker, Beaubois et Diot, ndlr). Pour son premier match, il avait été extraordinaire lors de notre victoire en ouverture contre l’Espagne (72-66). À l'époque, c’était un pétard ambulant mais aujourd'hui, il a gagné en maturité. »

