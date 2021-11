Andrew Albicy "pas encore apte à jouer"

Touché aux ischio-jambiers, Andrew Albicy (1,78 m, 31 ans) demeure incertain pour la première fenêtre qualificative à la Coupe du Monde 2023. Sa participation aux rencontres contre le Monténégro à Pau (vendredi, 20 h 30) et en Hongrie (lundi, 18 h 30) reste incertaine, comme l'ont expliqué le sélectionneur Vincent Collet et le general manager, Boris Diaw, en point presse, ce mardi midi.

"Andrew est vu par le staff médical des Bleus tous les jours, des réévaluations sont faites quotidiennement, explique Boris Diaw. Il est actuellement en soin et en réathlétisation avec le préparateur physique mais il n’est pas encore apte à jouer."

Touché à l'ASVEL dimanche lors de sa dernière rencontre avec les Metropolitans 92, David Michineau est quand à lui présent aux entraînements collectifs des Bleus.

Une montée en puissance progressive

Après un premier entraînement ce lundi soir au Palais des Sports de Pau, les Bleus poursuivent leur montée en puissance, avec une intensité croissante aux entraînement et une "entrée dans le vif du sujet" prévue ce mardi soir.

"Jusque-là, ce sont des entraînements didactique de présentation des règles défensives et des systèmes, explique Vincent Collet. L’état d’esprit des joueurs est remarquable avec une qualification qui s’étale sur plusieurs années et des matchs pièges en milieu de saison. Tous les joueurs sont surmotivés, à l’écoute et au service de l’équipe."