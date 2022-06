Après le hall 6, le stade Pierre-Mauroy de... Lille pour le basket aux JO 2024 ?

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Entre le comité d'organisation des JO 2024 et la FIBA, le torchon brûle. Après avoir proposé au basket-ball d'évoluer au sein du hall 6 du Parc des Expositions de la porte de Versailles, voilà qu'on souhaite l'envoyer au Stade Pierre-Mauroy de Lille à la suite d'une assemblée générale réunissant les différentes fédérations des sports olympiques.

Une situation que n'approuve toujours pas la FIBA car la solution du stade Pierre-Mauroy de Lille ne remplit pas les critères demandés au COJO parisien comme l'explique le secrétaire général de l'instance internationale, Andreas Zagklis :

« Nous voulons, respectueusement, soumettre notre préoccupation, a entamé Andreas Zagklis, secrétaire général de la FIBA. […] Nous pensons que des conditions minimales pour nos joueurs - pas celles sur la table actuellement -, comme lors des JO précédents, devraient être respectées. Je parle de pouvoir être logés à Paris, au village olympique, d'être situés à une heure des sites olympiques, pas trois ». Disputer la compétition de basket à Lille, comme lors de l'Euro 2015, signifierait ainsi de devoir loger les équipes sur place, hors du village à Saint-Denis donc, ou de s'astreindre à un trajet en bus coûteux en énergie. »

Terrain glissant et la présence de joueurs star compromise

Autre souci, le stade Pierre-Mauroy présente un problème de condensation et ne dispose pas de climatisation. En somme un terrain glissant...

À 25 mois des JO, la FIBA espère toujours avoir gain de cause et rester dans la capitale française avec le doux espoir d'investir l’Arena Porte de la Chapelle dont le club résident sera le Paris Basketball par la suite et qui abritera le badminton lors des JO. En plus de ne pas avoir de lieu adéquat pour un des sports majeurs des joutes olympique, le dirigeant aussi évoqué la possible absence de basketteurs stars pour la compétition si elle n'obtenait pas gain de cause. "Notre requête est raisonnable, a-t-il estimé. En travaillant ensemble, nous parviendrons à solutionner cette inquiétude autour de la participation des meilleurs basketteurs de la planète aux Jeux de Paris."

Tony Estanguet a tenté de contenter tout le monde mais il semble question de budget. Affaire à suivre...