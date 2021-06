Après prolongation, la France s'impose contre l'Italie au terme d'un match compliqué

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

L'équipe de France féminine s'est imposée à Mulhouse 69-61 contre l'Italie dans un match très compliqué et loin du niveau montré lors des deux matches de préparation précédents contre l'Espagne.

L'Italie a maîtrisé son sujet en première mi-temps pendant que la France cherchait son rythme, enchainait les pertes de balles (24 au total) et les tirs forcés. La France arrive cependant à rester jute derrière au score grâce aux caviars que distribué par l'arrière Marine Joahnnes (3 points, 3 rebonds, 7 passes et 3 interceptions), sans toutefois parvenir à revenir à égalité.

A la sortie des vestiaires, les joueuses de Valérie Garnier retombent dans leurs travers et enchainent les pertes de balles mais encore, c'est Marine Johannes qui remet la France à l'endroit avec son seul panier du match, un gros 3-points. Quand elle est sur le terrain, l'équipe de France va mieux à l'image des combattantes que sont Sandrine Gruda (12 points, 5 rebonds et 2 interceptions) et Gabby Williams (4 points, 2 rebonds et 2 passes mais une présence cruciale). Dans le dernier acte, les Italiennes n'ont plus d'énergie et laissent la France leur prendre des ballons et les punir en contre-attaque (12 interceptions pour la France). Cependant, la meneuse Nicole Romeo (7 points) et la capitaine Martina Bestagno (13 points) permettent de revenir au score et arracher la prolongation. Pourtant la France aurait pû terminer cette rencontre compliquée au bout de 40 minutes mais Marine Johannes loupe son lay-up main gauche pour obtenir la victoire. Dans un dernier effort, les Françaises, poussées par le public de Mulhouse et avec l'impulsion des paniers ultra-clutch de Sandrine Gruda et Valériane Vukosavljevic (15 points, 9 rebonds et 1 passe) parviennent à se défaire de l'Italie pour l'emporter 69-61. La France a bien failli casser sa série d'invincibilité face à l'Italie, les Bleues n'ayant plus perdu face aux Transalpines depuis 1996.

Olivia Epoupa, la guerrière de l'équipe de France

Elle a été la joueuse du match : Olivia Epoupa compile 14 points, 7 rebonds, 2 passes décisives et surtout 5 interceptions pour une évaluation de 24 en 27 minutes de jeu. Ce mardi soir, la meneuse a été partout. Auteure d'un bon début de match, elle s'est ensuite mutée en pitbull défensivement pour cadenasser son vis-à-vis. Elle s'est montrée très utile lors du bon passage des Françaises au deuxième quart-temps. Mais elle sera encore plus importante dans le quatrième quart-temps, faisant tomber les fautes des Italiennes (20 au total) et continuant d'intercepter et de convertir des paniers importants en contre-attaque. Malheureusement, c'est elle qui a pris l'énorme 3-points plus la faute de Nicole Romeo sur sa tête pour faire revenir l'Italie à égalité (52-52à. Elle aura ensuite un rôle de passeuse dans la prolongation mais c'est bien elle qui a fait rester la France aux abords de l'Italie et même de revenir.

L'Italie et la France se rejouent ce mercredi à 18 heures 30 pour la revanche, toujours à Mulhouse.

