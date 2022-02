Après une sortie "plutôt positive" contre le Portugal jeudi, Sylvain Francisco veut confirmer

ÉQUIPE DE FRANCE

C’est la salon des premières fois pour Sylvain Francisco. Auréolé d’une bonne première moitié de saison en Espagne, le meneur de Manresa vit également ses premiers moments sous la tunique tricolore. Teigneux en défense mais encore en manque de repères en attaque après seulement quatre entraînements collectifs, il est toutefois à créditer du meilleur +/- des Français (+26) pour 8 points dont 2/6 de loin, 1 rebond et 3 passes en 17 minutes, lors du match aller à Dijon.

« C’est un joueur agressif qui prend des risques »

« Sylvain a montré de belles choses dès son entrée en jeu sur le plan défensif, souligne Vincent Collet, le sélectionneur. Il nous a fait gagner un ballon grâce à sa pression défensive (sur Jose Barbosa) et il a été actif dans ce secteur-là. Au début, on ne le sentait pas très à l’aise sur les systèmes et en retenue mais il s’est lâché en 2e mi-temps. C’est un joueur agressif qui prend des risques, il n’a pas eu beaucoup de réussite extérieur mais il a quand même montré des choses intéressantes. C’est un match plutôt positif à mon sens. »

Avec les deux Bressans Axel Julien et Hugo Benitez comme seuls meneurs de jeu, Sylvain Francisco pourrait avoir davantage de responsabilités pour le match retour à Porto, ce dimanche (18 h).

