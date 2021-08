Audiences : Le basket deuxième sport le plus suivi aux JO

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Les audiences des Jeux olympiques 2020 sont connues. D'après le site SportBusiness.Club, le basketball 5x5 termine à la 5e place des disciplines les plus suivies pendant les Olympiades, avec un total de 7,54 millions de téléspectateurs, derrière le judo, la natation, l'escrime et le handball. Pour sa première apparition aux JO, le basket 3x3 termine 9e sport le plus regardé, avec un score très satisfaisant de 5,134 millions de téléspectateurs. En additionnant les deux compétitions basket, le basket - malgré un nombre plus restreint de rencontres sur cette olympiade - atteint 12,7 millions de téléspectateurs, ce qui le place à la deuxième place des sports suivis à la télévision en France, derrière le Judo, sur cette édition de Tokyo.

Autre satisfaction, la finale de basket masculin opposant la France aux États-Unis obtient la meilleure part d'audience de la quinzaine nippone avec 51%. De quoi laisser penser que le basket 5x5 aurait pu gagner quelques places dans la hiérarchie si la finale avait été diffusée en matinée ou en début d'après-midi. Quoi qu'il en soit, ces chiffres sont très positifs sur la visibilité du basketball cet été.

Le top 10 des disciplines les plus suivies lors des Jeux olympiques de Tokyo :