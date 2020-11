Auteur de son meilleur match en sélection, Amath M'Baye était « investi d'une certaine mission »

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Julien Bacot FFBB

Excellent ce vendredi 27 novembre lors du large succès français contre la Grande-Bretagne (79-56), l'ailier-fort Amath M'Baye a réalisé son meilleur match en sélection (24 points à 9/13 aux tirs, 5 rebonds pour 25 d'évaluation en seulement 21 minutes). Le médaillé de bronze de la dernière Coupe du Monde, qui déclarait vouloir montrer l'exemple, a particulièrement été en vue lors de l'improbable 15-0 en début de rencontre. Présent des deux côtés du terrain, il a été l'un des moteurs de l'équipe, avec notamment Andrew Albicy et Axel Bouteille.

« Quand on commence très bien un match en défense et qu'on met devant, ça devient plus facile »

« Si on continue de faire le travail en défense comme on l'a fait ce (vendredi) soir, on peut gagner beaucoup de matchs, soulignait l'actuel poste 4 du Pinar Karşıyaka en conférence de presse. Notre bonne pression défensive les a poussés à faire des erreurs. Quand on commence très bien un match en défense et qu'on met devant, ça devient plus facile. On a une équipe très talentueuse en attaque mais l'adresse aux tirs peut varier. »

« Plus en forme qu'en février »

Le sélectionneur nationale Vincent Collet a également apprécié le travail du Bordelais. « C'était déjà notre joueur le plus en vue pendant nos entraînements cette semaine et ça s'est confirmé ce (vendredi) soir, souligne le technicien. Il a eu beaucoup d'impact ce (vendredi) soir à la fois dans la réussite et dans l'impact global sur le match. Avec Andrew Albicy, il est l'un des leaders de cette équipe et il semblait être investi d'une certaine mission. Présent dans le cinq majeur français à la Coupe du Monde, le vainqueur de la Ligue des Champions 2018-2019 avec la Virtus Bologne a répondu aux attentes du staff. « Il était plus en forme qu'en février, admet Vincent Collet. Depuis le début des fenêtres internationale, on a réussi à conserver une solide ossature, qui commence à avoir l'habitude de travailler ensemble. On a la chance d'avoir quelques leaders et c'est indispensable. » Et Amath M'Baye semble bien être l'un d'eux.