Avant le grand rendez-vous de mardi, répétition générale réussie contre l'Iran pour les Bleus

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Tous les esprits sont déjà tournés vers mardi mais avant de véritablement se plonger dans un quart de finale vertigineux, l'équipe de France devait en passer par un dernier match de poule sans enjeu. Assurés de terminer à la première place de leur groupe, les Bleus ont fait le travail contre l'Iran, s'imposant 79-62 au prix notamment d'un excellent second quart-temps (24-10).

Des minutes pour tout le monde

À 72 heures d'une rencontre qui décidera du destin de ses ouailles, Vincent Collet pourra se satisfaire de deux choses : l'absence de blessures et le retour de Frank Ntilikina, aperçu pendant 19 minutes sur le parquet de la Saitama Super Arena (pour 3 points, 2 rebonds et 4 passes décisives). D'ailleurs, si ce n'est pour Petr Cornelie (12 minutes) et Timothé Luwawu-Cabarrot (25 minutes), le sélectionneur a parfaitement équilibré les temps de jeu, les répartissant tous entre 14 et 19 minutes.



Les supporters du Real Madrid peuvent se frotter le main : l'axe Heurtel - Poirier a encore séduit

(photo : FIBA)

Grâce à un excellent passage de Thomas Heurtel en première mi-temps, aussi bien épaulé par le duo Luwawu-Cabarrot - Poirier, l'équipe de France a eu le mérite d'éviter de se faire peur. Meilleur marqueur tricolore avec ses 16 points à 7/9, le néo-madrilène a largement contribué à faire gonfler (42-21, 16e minute), avant que les Bleus ne sombrent progressivement dans un faux rythme après la pause (62-49, 31e minute), endormi par le confort de leur avance et parfois impacté par le talent de l'éternel Hamed Haddadi (18 points à 5/14, 12 rebonds, 5 passes décisives et 3 contres). Pas de quoi toutefois remettre en cause leur troisième succès.

Espagne, Slovénie, Italie, Allemagne, Argentine ?

Place maintenant à la récupération et à l'attente de l'affiche en quart de finale. Le tirage au sort sera effectué dimanche, à l'issue du match Espagne - Slovénie. Le perdant de cette somptueuse opposition sera un adversaire potentiel pour les Bleus, de même que l'Italie, l'Allemagne ou même le vainqueur d'Argentine - Japon. Autant d'adversaires qui, pour la plupart, ont brisé divers rêves de l'équipe de France ces dernières années. Preuve qu'il convient de rester extrêmement prudent malgré les promesses de la semaine. Ce premier tour fut une réussite absolue mais tout se jouera désormais mardi : les choses sérieuses vont pouvoir commencer.



Assez peu mis à contribution, comme tous les cadres, Rudy Gobert avait de quoi sourire sur le banc

(photo : FIBA)