Avec 4 jours de préparation seulement, les Bleus vont mettre l'accent sur la défense

Dimanche, les 12 joueurs sélectionnés en équipe de France ont commencé à arriver à la Villa Navarre de Pau pour entamer la préparation des deux matchs de qualification à l'EuroBasket 2022 qui attendent les Bleus ce week-end. Ils ont été rejoints ce lundi par le reste du groupe et notamment ceux qui ont pris part au derby des Hauts-de-Seine en Jeep ELITE dimanche soir. La sélection française s'est vite mise au travail car elle ne doit pas se manquer vendredi.

Comme d'habitude, l'équipe de France va se concentrer sur sa capacité à défendre fort.

"Les priorités collectives c'est bien sûr de très vite avoir quelques systèmes qui nous permettent d'évoluer ensemble et puis dès ce lundi après-midi on va effectuer un travail défensif. On sait que moins il y a de temps de préparation, plus les aspects défensifs priment. Si on est capable de bien défendre, ça nous permettra d'avoir davantage de rythme, d'avoir du jeu rapide et de pouvoir faire la différence comme ça. On va essayer de très vite mettre les bases d'une défense qui puisse être efficace. Là où le format de la fenêtre est encore un peu plus compliqué que les fois précédentes, c'est qu'à partir de mardi on va partager le Palais des Sports de Pau avec nos adversaires et donc les temps d'entraînement vont être réduits. Lorsqu'on s'entraînait les fois précédentes, c'était toujours à Nanterre, on avait des créneaux de 2 heures le matin et après-midi et là on aura 45 minutes en matinée et seulement 1h30 l'après-midi.

Il faut trouver une efficacité. On avait vu en Allemagne en février, après une préparation qui semblait très intéressante, on avait été mis en difficulté par l'agressivité allemande. Le leitmotiv des quatre jours de prépa ça va vraiment être de défendre fort dès vendredi après-midi pour le premier match contre la Grande-Bretagne."