Avec ses jeunes, la France prépare demain dès aujourd’hui

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : BellengerISFFBB

De nouveau partenaires d’entraînements des Bleus, Hugo Benitez, Juhuann Begarin et Ismaël Kamagaté, sauf blessure, ne devraient pas étrenner les couleurs tricolores lors de la double confrontation contre le Portugal. Soit. À défaut de réels matchs à enjeu – 3 des 4 équipes de chaque groupe sont qualifiées pour la 2e partie des éliminatoires, le Team France Basket prépare l’avenir. Et tente de maximiser ces rassemblements en cours de saison en y conviant bien souvent l’avant-garde tricolore.

LIRE AUSSI. Collet, Choulet, Prat : ils racontent Sylvain Francisco, petit nouveau chez les Bleus

« Se nourrir des valeurs du Team France Basket »

« Ça nous semble important d’intégrer des jeunes joueurs à potentiel qui peuvent devenir les joueurs de demain pour les formater à ce qu’on veut, explique Vincent Collet, le sélectionneur. Ce n’est que 2,3 jours mais c’est quand même une expérience enrichissante pour eux. Ça leur permet de voir autre chose et surtout de se nourrir des valeurs qu’on souhaite intégrer pour ce Team France. Dans notre discours d’ouverture (des qualifications au Mondial 2023) avec Boris en novembre, on a beaucoup insisté sur l’identité qu’on souhaitait donner à cette équipe de France. Quel que soit les moments - les fenêtres ou les compétitions estivales, on veut que cette équipe de France dégage les mêmes valeurs. »

Outre le meneur bressan et les deux Parisiens, le réservoir français regorge de jeunes talents. Parmi les joueurs suceptibles de connaître à moyen terme une première sélection, on y trouve les NBAers Killian Tillie (23 ans) ainsi que Killian Hayes et Théo Maledon (20 ans). Le cadet de la famille Tillie avait d’ailleurs émis le souhait de faire la préparation à l’EuroBasket l’été prochain alors que pour les deux leaders de la génération 2001, leur choix de faire l’impasse sur les Bleus l’été dernier laisse penser que leurs objectifs sont ailleurs.

Avec Hugo Benitez (photo d'ouverture) et Ismaël Kamagaté, Juhann Begarin est l'un des trois partenaires de l'équipe de France masculine.

(photo : Bellenger / IS / FFBB)

Exilés à Auckland (Nouvelle-Zélande) dans le championnat australien, Hugo Besson et Ousmane Dieng - cités par Vincent Collet - pourraient aussi garnir l’escouade tricolore à court / moyen terme. Présélectionné en juillet dernier avant de décliner l’invitation, le Choletais Yoan Makoundou est également un prétendant sérieux. Bref, les possibilités ne manquent pas pour le staff tricolore. Mais il devra aussi composer avec d’éventuels impératifs. La Draft pour certains, un travail estival pour d’autres.

LIRE AUSSI. L'avis de Vincent Collet sur le Portugal

Des jeunes sélectionnés dès la fenêtre de juillet ?

« On réfléchit à la manière dont on pourrait réunir à nouveau ces jeunes à potentiels, poursuit l’entraîneur des Metropolitans 92. Certains jouent en France d’autres à l’étranger… Il faut faire vivre ce Team France et anticiper la régénération de notre réservoir. C’est aussi à ce prix qu’on pérennisera nos résultats. »

Réunis depuis la fin de semaine dernière à Dijon, Vincent Collet et Boris Diaw ont d’ores et déjà commencé à travailler sur les échéances estivales. La fin de la première phase des qualificatifs au Monde 2023 début juillet et le prochain championnat d’Europe, début septembre. Où certains pourraient donc connaitre leur première sélection chez les A.

À Dijon,