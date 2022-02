Axel Julien bat son record de points avec les Bleus à Dijon : « Un beau symbole »

ÉQUIPE DE FRANCE

Axel Julien a été le dernier à rentrer au vestiaire sous des « Axel, axel » en nombre. Ovationné à la présentation des équipes, célébré presque comme un héros à la sortie du match après un clapping et un ban bourguignon. Quoi de plus normal quand on a écrit les lettres de noblesses de la JDA Dijon...

#FIBAWC / #BetclicÉLITE Axel Julien chaleureusement applaudi à la fin du match pour son retour au palais des sports de Dijon. pic.twitter.com/MmYXzuundo — Théo Quintard (@TheoQuintard) February 24, 2022

« Je savais que les Dijonnais allaient nous réserver un super accueil et ils l’ont fait comme d’habitude, sourit le meneur de la JL Bourg, après la victoire française contre le Portugal. J’avais reçu beaucoup de messages avant le match et la salle était pleine. On a été en difficulté en défense car les Portugais étaient adroits mais quand on a repris du rythme en attaque, on a fait la différence athlétiquement. On l’a très bien fait sur trois quart temps et en deuxième mi-temps, le Portugal n'avait plus de solution. »

« Ça m’a fait plaisir de mettre des points ici »

Avec un Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy à guichets fermés pour le retour des Bleus 21 ans après, les vice-champions olympiques ont assuré le spectacle en fin de rencontre, après avoir été pris par l’étau portugais pendant dix minutes. Pour sa 20e cape en Bourgogne, Axel Julien a d’ailleurs battu son record de points (8) contre le Portugal. « C’est un beau symbole mais je n’ai pas fait un grand match non plus. On a mis 94 points donc c’était la fête pour tout le monde. C’est anecdotique mais ça m’a fait plaisir de mettre des points ici. »

Toujours sous les ordres de Laurent Legname, Axel Julien semble plus en difficulté en Bresse, contrairement à ce que laisse penser son bilan statistique (8,5 points à 42,6 % de réussite aux tirs, 3 rebonds et 6,7 passes décisives pour 12,6 d'évaluation en Betclic ÉLITE). Cette petite escapade tricolore ne pourra donc que lui faire du bien...

