Battues par les Japonaises, les U19 françaises terminent dixièmes de la Coupe du Monde

Décidément, les équipes de France auront butté sur celles du Japon cet été. Ce dimanche, dans le match pour la neuvième place de la Coupe du Monde U19 féminine, l'équipe de France s'est inclinée 68-62 face à la sélection nippone.

Une défaite logique puique les Japonaises ont mené quasiment toute la rencontre, comptant jusqu'à 20 points d'avance dans le troisième quart-temps (50-30 à la mi troisième quart-temps). Il faut dire que les Bleuettes ont été dominées au rebond (43 prises à 34), avec une grosse présence d'Aika Hirashita (23 points à 9/17 aux tirs et 9 rebonds pour 22 d'évaluation en 33 minutes). En manque d'adresse à 3-points (4/26), pas assez agressives (5 lancers francs tentés seulement), Pauline Astier (17 points à 6/9 et 5 rebonds pour 20 d'évaluation en 31 minutes) & co ont réduit l'écart dans le final mais n'ont jamais vraiment été en position de l'emporter.

Malgré un bilan de 5 victoires en 7 rencontres, l'équipe de France U19 féminine termine dixième de la Coupe du Monde.