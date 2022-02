Boris Diaw et Axel Julien confiants avant France - Portugal à Dijon

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

L'équipe de France va affronter une troisième sélection dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Après les victoires contre le Monténégro (73-67) et la Hongrie (78-54), les Bleus affrontent le Portugal ce jeudi à Dijon ainsi que dimanche à Porto. Interrogé en conférence de presse ce mardi, Boris Diaw et Axel Julien abordent sereinement la double-confrontation.

Le général manager de l'equipe de France masculine, Boris Diaw, a expliqué être confiant malgré la durée du stage, très limitée, effectué par les Bleus à Dijon.

"On commence à avoir l'habitude des stages, c'est exercice particulier, on se retrouve 3-4 jours pour faire des entraînements avant de jouer un match décisif et important pour la suite des qualifications à la Coupe du Monde 2023. Le groupe est motivé, les joueurs sont habitués à ces stages en sélections et ils sont concentrés."

Ce match se déroulera à Dijon. La ville bourguignonne n'avait pas accueilli les Bleus dans sa salle depuis 21 ans (victoire contre la Lituanie 78-65 en janvier 2001). Le Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy affiche complet pour la réception du Portugal. Le public dijonnais est réputé pour son fervent à la JDA. Boris Diaw partage des souvenirs à son sujet.

"On vient juste d'arriver à Dijon. J'ai ma tante qui y habite. Au niveau sportif, on est très bien reçus. Ça fait quelques années que je n'ai pas joué à Dijon. Ça fait plaisir que l'equipe de France puisse jouer devant le public dijonnais. Leur Palais des Sports est réputé pour être imprenable. Quand je jouais à Pau, je me souviens que c'était compliqué de jouer à Dijon car ils jouaient très bien à la maison et le public les poussait."

Axel Julien a lui joué 6 ans en Bourgogne. Forcément, ce retour à Dijon enchante l'actuel meneur de la JL Bourg.

"Quand on m'a dit que la prochaine fenêtre était à Dijon, j'étais content. Ça me fait plaisir de revenir, j'ai passé 6 belles années là-bas qui se sont terminées de la plus belle des manières. C'est dans un contexte différent du club mais je serai prêt jeudi. Je vais faire en sorte qu'ils soient heureux car ça fait 21 ans que l'équipe de France n'a pas joué ici."

Concernant les entraînements, comme les joueurs sélectionnés ont joué plusieurs matches d'affilée, ils ont été allégés explique le général manager.

"La plupart sont venus apres un match donc on a fait deux entrainements légers sans opposition, on va faire un troisième entraînement avant jeudi".

Pour ce qui est de l'adversaire, le Portugal, Boris Diaw se montre prudent malgré la différence de réputation entre les deux sélections nationales.

"Il faut absolument respecter le Portugal car ils ont des bons joueurs. On est haut dans le classement et eux un peu plus bas mais il faut respecter la hiérrachie. Je n'ai pas le souvenir qu'on ait mis 30 points d'écart à une équipe en qualification. Il y a un risque : c'est de gagner le premier match, d'être confiant puis de se relâcher sur le deuxième."

La France affronte le Portugal ce jeudi à 19 heures à Dijon puis dimanche 27 février à 18 heures à Porto. Les deux maches seront retransmis en direct sur France 4 avec les commentaires de Jean-Philippe Guillin et de Richard Dacoury.