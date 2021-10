Caroline Heriaud remplace Marine Fauthoux pour la fenêtre de novembre

ÉQUIPE DE FRANCE

La Fédération française de basketball a annoncé que Caroline Heriaud (1,65 m, 25 ans) a été appelée en équipe de France afin de remplacer Marine Fauthoux pour les deux matches de qualification à l'EuroBasket 2023, les jeudi 11 et dimanche 14 novembre contre l'Ukraine et la Lituanie. Comme Migna Touré, la nouvelle meneuse de Villeneuve d'Ascq (LFB) est une habituée de l'équipe de France 3x3 et va maintenant découvrir l'équipe de France 5x5. Le nouveau sélectionneur Jean-Aimé Toupane a sélectionné 15 joueuses pour le stage et ces deux rencontres.