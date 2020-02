Céline Dumerc : "Un TQO pas évident"

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB

L'ancienne star de l'équipe de France féminine, retraitée internationale depuis 2017 mais toujours joueuse professionnelle du côté de Basket Landes (LFB), Céline Dumerc a été interrogée avant le Tournoi de Qualification Olympique (TQO) féminine, qui démarre ce jeudi 6 février.

L'équipe de France joue le TQO à Bourges devant son public. La Tarbaise s'exprime sur la poule (l'Australie, le Brésil et Porto-Rico) et l'aventure olympique. Au sein de sa riche carrière, Céline Dumerc a disputé un tournoi olympique, à Londres en 2012, sans doute la compétition la plus marquante de son parcours international. En 2016, elle s'était donnée une vilaine entorse de la cheville en fin de préparation et avait du déclarer forfait juste avant la compétition.

Voici son témoignage :