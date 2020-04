Charles Kahudi "pense encore à l’équipe de France"

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Charles Kahudi (1,99 m, 33 ans) ce n’est pas moins de 102 sélections avec l’équipe de France A depuis 2010, et il ne compte pas s’arrêter là. Dans un direct Instagram entre les deux capitaines de l’ASVEL, lui et et Paoline Salagnac, le Picard n’a pas caché son envie de rejouer en Bleus : « Bien sûr que j’y pense encore. Disons que c’est un sentiment d’inachevé. »

L’ailier médaillé à l'Euro 2011, 2013, 2015 et à la Coupe du Monde 2014 avait pas pu se rendre disponible pour l'équipe nationale à cause de la maladie de sa fille. Mais maintenant, grâce notamment à une organisation quotidienne avec son épouse et le staff médical, il affirme qu'il peut répondre favorablement aux éventuelles convocations. « Tant que je serais au niveau, je serais présent. C'est une fierté énorme pour moi. »