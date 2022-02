Collet, Choulet, Prat : ils racontent Sylvain Francisco, petit nouveau chez les Bleus

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB

Quand il a reçu le coup de téléphone de Vincent Collet pour la fenêtre de février, il arrivait à peine à y croire. « Mais maintenant, je dois faire le travail, ce n’est pas fini, explique-t-il dans une vidéo de la Basketball Champions League. C’est comme quand vous êtes drafté en NBA : vous êtes très heureux mais combien de temps y reste-t-on ? C’est la question. »

LIRE AUSSI. Que vaut vraiment le Portugal, l'adversaire des Bleus ?

Petit nouveau du Team France Basket, Sylvain Francisco compte bien faire son possible pour que son histoire avec les Bleus ne soit pas qu’un simple coup de foudre. Pour sa première à l’étranger, le meneur français réalise une partie de saison déconcertante en Espagne, avec Manresa, surprenant 3e de Liga Endesa derrière les intouchables Barcelone et Real Madrid. Et force est de constater que « The Arrow » a dégainé quelques flèches de l’autre côté des Pyrénées. Lors d’un derby catalan bouillant, début janvier, il s’est fendu de 25 points et d’un tir au buzzer contre Barcelone pour arracher la prolongation. « Il a de la vitesse, de la percussion et dans le rapport de force avec le Portugal, ce sont des qualités qui peuvent être intéressantes, indique le sélectionneur Vincent Collet. Sylvain s’est bien intégré lors des entraînements, il a pris ses marques et il a le bon comportement. »

« Il casse toutes les barrières à sa manière, peut-être pas de façon conventionnelle »

Passer de la Pro B à une équipe de haut de tableau en Espagne en trois ans, ce n’est pas banal. Une progression de Sylvain Francisco à son image : atypique. Parce qu’il est parti aux États-Unis dès 16 ans où il y a effectué son lycée (Delray Beach, Elev8 Sports Academy la Liberty Christian Preparatory School puis la West Oaks Academy). Parce qu’il est ensuite revenu en France avec les U21 de Levallois et le groupe pro, avant de retourner aux États-Unis tenter sa chance en G-League.

Sylvain Francisco réalise une saison 2021-2022 solide en Espage qui lui vaut une première convocation en équipe de France.

(photo : Bellenger / IS / FFBB)

« Il casse toutes les barrières à sa manière, peut-être pas de façon conventionnelle mais c’est Sylvain, se souvient Jean-Christophe Prat qui l’a lancé avec le Paris Basketball en Pro B entre 2018 et 2020. Il passe toutes les étapes : la Pro B, la Jeep ÉLITE et maintenant celle de la Liga Endesa. Sa croyance en ses capacités, couplée à une éthique de travail, en fait de lui un très bon joueur. À 25 ans, l’âge de la maturité, il arrive à exploser. Il a toujours son rêve de jouer en NBA. Il s’y accroche à sa façon. C’est un garçon qui a un drive incroyable. »

« Il a de la dynamite dans les jambes »

Un avis largement partagé par Jean-Denys Choulet, son entraîneur à la Chorale de Roanne la saison dernière : « Il a de la dynamite dans les jambes. Il peut faire des choses physiquement que peu de joueurs de sa taille sont capables de faire. Sylvain était assez clutch car il est capable de mettre des gros tirs. Je savais qu’il avait encore des progrès à faire dans l’organisation mais qu’il pouvait beaucoup apporter à côté. Même si la gestion des money time n’a pas toujours été parfaite. Il faut accepter que les jeunes joueurs fassent des erreurs mais il a su en apprendre et progresser. Il ne doit pas sauter les étapes car on peut monter et descendre très vite mais petit à petit, l’oiseau fait son nid. »

Sylvain Francisco, c’est aussi une personnalité à part. Toujours soucieux de son image que ce soit sur ou en dehors des terrains, le natif de Créteil troque ses tenues « très fashion » dixit Jean-Christophe Prat par des bandeaux soigneusement choisis lorsqu’il entre sur le terrain. Un joueur qui fait sa demande en mariage au milieu du terrain juste après un match, ce n’est pas commun mais c’est Sylvain Francisco. On y revient… « Il est parfois un peu dans son monde mais c’est un joli univers », confie son ancien entraîneur au Paris Basketball.

Sylvain Francisco n'a laissé « que de bons souvenirs » à Jean-Christophe Prat et Jean-Denys Choulet, deux de ses anciens coachs.

(photo : Bellenger / IS / FFBB)