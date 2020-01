Cordinier et Michineau, nouveaux venus en équipe de France

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB

La Fédération française de basketball (FFBB) a annoncé comme prévu la liste de 12 joueurs sélectionnés pour affronter l'Allemagne et le Monténégro les 21 (à Vechta) et 24 février (à Mouilleron-le-Captif) dans le cadre des qualifications pour l'EuroBasket 2021.

En plus de Guerschon Yabusele (remplaçant officiel mais pour la Coupe du Monde 2019 mais jamais sélectionné par ailleurs), on trouve deux nouveaux joueurs : les arrières des clubs des Hauts-de-Seine évoluant en Jeep ELITE, celui des Metropolitans 92 David Michineau et celui de Nanterre 92 Isaïa Cordinier. Quant au pivot de Dijon Alexandre Chassang, déjà vu en sélection nationale en 2019, il en profite pour devenir officiellemment membre du Team France Basket.

Autrement, le staff de Vincent Collet a convoqué des habitués des fenêtres internationales (Julien, Lacombe, Bouteille, Ouattara, M'Baye, Invernizzi et Fall) ainsi qu'Axel Toupane, international reconnu (EuroBasket 2017 et Coupe du Monde 2019) désormais éligible pour ces fenêtres puisqu'il évolue à Malaga, club engagé en EuroCup.

Voici les 12 joueurs convoqués pour le stage de Nanterre (du 17 au 19 février) :

Poste 1 : Axel Julien

1/2 : David Michineau

2/3/1 : Paul Lacombe

2 : Isaïa Cordinier

3 : Axel Bouteille, Axel Toupane et Yakuba Ouattara

3/4 : Hugo Invernizzi

4 : Amath M'Baye et Guerschon Yabusele

5/4 : Alexandre Chassang

5 : Moustapha Fall

Deux joueurs sont appelés en tant que "partenaires d'entraînement", l'arrière de Cholet Abdoulaye Ndoye et le pivot de Châlons-Reims Yannis Morin.

Concernant les absences, on peut noter celles des meneurs Jonathan Rousselle et Killian Hayes, de l'ailier Lahaou Konaté ainsi que des intérieurs Damien Inglis, Kim Tillie, Wilfried Yeguete et Mouhammadou Jaiteh.