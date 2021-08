Coupe d'Europe 3x3 : les sélections françaises connues

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Les sélections françaises 3x3 féminine et masculine pour la préparation de la Coupe d'Europe sont désormais connues. 8 des 16 représentants tricolores seront attendus au Trocadéro entre le 10 et le 12 septembre pour y disputer la FIBA 3x3 Europe Cup. Tous débuteront leur préparation à Voiron du 30 août au 5 septembre, avant de se rendre à l'INSEP jusqu'au 9 septembre et de revenir à Paris pour y disputer la compétition.

Sélection féminine pour la FIBA 3x3 Europe Cup :

Ana Maria Filip, Laëtitia Guapo, Caroline Hériaud, Soana Lucet, Marie Mane, Marie-Eve Paget, Emma Peytour, Mamignan Touré.

Sélection masculine pour la FIBA 3x3 Europe Cup :

Antoine Eïto, Dominique Gentil, Charly Pontens, Jules Rambaut, Franck Seguela, Timothé Vergiat, Alex Vialaret, Raphaël Wilson.