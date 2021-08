Coupe du Monde U19 féminine : Renversante face à l'Espagne, la France termine en tête de son groupe

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Invaincue. L'Équipe de France U19 féminine a réalisé un 3/3 en phase de groupe de la Coupe du Monde U19. Après avoir dominé dans les grandes largeurs le Brésil (84-52) et la Corée du Sud (92-35), les Bleuettes ont montré du caractère face à l'Espagne, sur le parquet Oláh Gábor Sports Hall de Debrecen (Hongrie).

Absente des débats après 10 minutes de jeu (29-16) et toujours au 1/4 d'heure de jeu (39-24, 15e), l'Équipe de France, entraînée par Arnaud Guppillotte, a limité la casse à la mi-temps en réduisant l'écart (44-34, 20e). Puis elle a produit ses efforts au retour des vestiaires. Plus déterminée, plus adroite, la France est même passée devant au score pour la première fois depuis les premières minutes de la partie en milieu de 4e acte (50-52, 34e) sur un triple de Louise Buissière, auteure d'un excellent début de tournoi (16,7 points, 6 rebonds et 4 passes décisives par match)

Si les Espagnoles sont repassées devant au score une fois, elles n'ont jamais su inverser la dynamique en faveur des Françaises. Pauline Astier, la jeune joueuse de Bourges, a terminé MVP du match avec 12 points à 4/6 aux tirs, 6 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions pour 17 d'évaluation en 22 minutes.

Premières du groupe C, les U19 féminines défieront l'équipe terminant 4e du groupe D, à savoir le Canada. Rendez-vous demain à 14h.

Boxscore de la rencontre