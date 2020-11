Dernier appelé, Yakuba Ouattara sort un match record contre l'Allemagne

ÉQUIPE DE FRANCE

Convoqué alors même que le stage avait commencé, pour remplacer Axel Toupane parti rejoindre les Golden State Warriors (NBA), Yakuba Ouattara (1,90 m, 28 ans) a été très en vue lors du succès des Bleus contre l'Allemagne (86-74) ce dimanche. « Il a déjà fait quelques bonnes sorties, confirme le sélectionneur Vincent Collet. Mais c'est probablement son meilleur match en équipe de France. »

« J'étais au restau avec ma famille, le vol était à 17 heures »

Inarrêtable (24 points à 9/16 aux tirs et 3 rebonds pour 20 d'évaluation), l'ailier de Séville a été l'auteur de son plus grand nombre de points sous le maillot Bleu. « Ces choses-là, on les sait, dit-il d'un ton enjoué à propos de son record. On m'a contacté le (lundi) matin pour me dire que j'allais venir à Pau. Je pensais que j'allais arriver le lendemain mais on m'a dit après qu'il y avait un vol dans la journée. J'étais au restau avec ma famille, il était 15 heures et on m'a dit que le vol était à 17 heures. On venait tout juste de commander les plats. On a dû se dépêcher pour rentrer à la maison et faire les bagages pour rejoindre l'équipe. C'est un peu un conte de fées. Ça valait le coup de venir : je suis super content d'avoir été appelé. Je voulais rendre tout le monde fier. »

« Il a été important et pas seulement parce qu'il a mis de gros tirs »

L'ancien Monégasque, qui connait sa première expérience européenne après avoir flirté avec la NBA, a rendu de précieux services à des Tricolores en panne d'adresse (5/21 à 3-points). « Il a été important et pas seulement parce qu'il a mis de gros tirs en deuxième mi-temps, explique le sélectionneur. Dans les vingt premières minutes, il avait déjà apporté de l'énergie. Ce n'est pas parce qu'il est arrivé en dernière qu'il n'est pas important. Pour être honnête, on ne l'a pas appelé il y a six semaines car il était blessé (au genou) et qu'on ne savait pas exactement quand il serait de retour. »

Discret contre la Grande-Bretagne, Yakuba Ouattara a été excellent contre l'Allemagne (photo : Julien Bacot / FFBB)

Après avoir regoûté à l'équipe de France, le « Yak » (13 sélections) aimerait être du voyage à Tokyo pour les Jeux olympiques. « J'espère en faire partie, sourit-il. Tout ce qu'on me donnera ne sera que du bonus et ce sera à moi de saisir les opportunités. Je donnerai le meilleur de moi-même à chaque fois mais c'est le coach qui décidera. » Pour espérer connaitre ses premiers JO, le natif de Tepa (Ghana) devra continuer d'être performant en Liga Endesa (8,7 points mais à 36,2% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds pour 7 d'évaluation en 20 minutes). « De fenêtre en fenêtre, les joueurs évoluent et c'est agréable, indique Vincent Collet. Comme Axel Bouteille vendredi et Isaïa Cordinier lors des deux matchs, Yak (Ouattara) a vraiment été intéressant. »

