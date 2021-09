Désillusion pour les Bleues en demi-finale de la Coupe d'Europe 3x3

Victorieuse de la Roumanie en quart de finale ce dimanche après-midi, l'équipe de France 3x3 féminine s'est inclinée face à l'Espagne (21-17) en demi-finale de l'édition 2021 de la FIBA 3x3 Europe Cup. Sous le soleil parisien et sous les encouragements du public, les Bleues tenteront de décrocher une médaille de bronze après leur titre acquis en Hongrie lors de l'édition 2019, déjà face à la Roja.

"On sait ce que ça fait de repartir sans rien et je ne veux pas revivre cela"

"Malheureusement, on n'a pas insisté sur ce qui marchait en début de rencontre, explique Marie-Ève Paget. L'Espagne a mis des gros tirs à 2 points alors qu'on les contestait... Il aurait fallu les obliger à driver plutôt que de tirer à longue distance. Maintenant, il faut qu'on se concentre sur la petite finale car on sait ce que ça fait de repartir sans rien. Et je ne peux pas revivre cela donc on va aller chercher cette médaille."