Deux France - Espagne début février à Toulouse, diffusés sur L'Equipe

En conclusion de son stage début février, l'équipe de France féminine va affronter par deux fois la sélection espagnole, double-championne d'Europe en titre. Comme en fin d'année 2019, les Bleues pourront se tester face à leurs rivales afin de mieux préparer l'EuroBasket et les Jeux olympiques.

Ces deux rencontres seront disputées à huis clos à Toulouse le vendredi 5 février à 21h et le dimanche 7 février à 18h. Elles seront toutes deux diffusées sur L'Equipe, chaîne qui continue d'investir sur le basketball.

L’#EDFBasket féminine n’avait plus disputé de match à Toulouse depuis la préparation aux Jeux Olympiques de Sydney 2000 et deux rencontres 11 et 12 juin 2000 face au Portugal et à Cuba



https://t.co/qaZX2OZ9YP