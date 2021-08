Deuxième victoire de l'équipe de France U18 à l'Euro Challengers

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Deux jours après avoir accroché Israël (89-83), leader du groupe avec 4 victoires, l'équipe de France masculine U18 a montré du caractère pour vaincre la Lituanie (69-67) lors de l'avant-dernière opposition de l'Euro Challengers de Tel-Aviv. Avec ce deuxième succès, les Bleuets (4e) portent leur bilan à 2 victoires et 2 défaites.

Guidés par un Kymany Houinsou retrouvé (16 points à 7/15 de réussite aux tirs, 7 rebonds et 6 passes décisives), les joueurs de Lamine Kebe ont affiché un bel état d'esprit. A l'image de Daryl Doualla, auteur d'un dunk décisif à 15 secondes du terme. La ponctuation d'une rencontre âpre et disputée, entre deux équipes assises sur des défenses agressives. L'intérieur espoir d'Antibes, Zacharie Perrin, a dominé le secteur intérieur balte, en compilant 14 points à 7/11 aux tirs et 5 rebonds.

Reste à clôre ce tournoi par une victoire contre la Grèce, cinquième du groupe avec le même bilan que la France, dimanche à 16h pour s'assurer une place dans les trois premiers.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques