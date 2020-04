Diandra Tchatchouang : "L'Euro 2021 avant les JO ? Je n'ai pas trop compris le concept"

L'ailière de l'équipe de France féminine et capitaine du BLMA (LFB) Diandra Tchatchouang (1,89 m, 28 ans) revient dans un entretien accordé à Sport24 sur le report des Jeux olympiques de Tokyo d'un an (de l'été 2020 à l'été 2021) :

« Les JO, en tant qu'athlète, c'est chiant (sourire). Mais on l'espérait tous. Ça devenait trop compliqué. Les Jeux, c'est la plus grosse compétition pour moi. Dans certains sports, c'est la compétition de toute une vie ! Se préparer dans de telles conditions pour ce rendez-vous, je trouvais que ça n'avait pas de sens. Du coup, c'était important de prendre cette décision, et assez tôt. C'est dans un an, ce n'est pas si loin. Ça permet aussi à la vie de reprendre son cours. Et on en est encore loin... Je suis donc plutôt satisfaite de ce report. »