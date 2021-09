Disparition de Gérard Lambert, kiné des équipes de France jeunes depuis 35 ans

La Fédération française de basketball (FFBB) a annoncé le décès de Gérard Lambert, à l'âge de 66 ans. Depuis 35 ans, il faisait partie des staffs des équipes de France de jeunes en tant que kinésithérapeute. C'est d'ailleurs à Voiron, alors qu'il intervenait sur le stage des équipes de France de 3x3 en préparation de la Coupe d'Europe, qu'il s'en est allé ce mercredi 1er septembre.

"Personnage haut en couleurs il avait également effectué, comme skipper, la traversée de l’Atlantique en 2011. La FFBB et son Président, Jean-Pierre Siutat, présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille et ses amis", a communiqué la FFBB.