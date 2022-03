Encore U13, Nathan Soliman fait partie des 21 entrants au Pôle France

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Ligue Pays de la Loire de Basketball

La Fédération française de basketball a officialisé la liste des joueurs retenus pour intégrer le Pôle France à la rentrée 2022. Parmi les 21 joueurs et joueuses, on retrouve Nathan Soliman. Le Nantais a la particularité d'être né en 2009 et donc de n'être encore qu'un U13. C'est donc la première fois qu'un joueur intègre le Pôle France avec deux ans d'avance ! Déjà le fils de l'ancien international français Williams Soliman avait intégré le Pôle Espoirs de la Loire avec deux ans d'avance. Hugo Yimga-Moukouri et Cameron Houindo intègrent eux le Pôle France avec un an d'avance.

Nom Prénom Naissance Taille Poste Club Pôle BALDE Kaylann 05/06/2007 204 5 Villemomble Île de France FAYE Meïssa 29/12/2007 194 2 AG Tain Tournon Alpes HOUINDO Cameron 10/01/2008 199 4 ABC Dourges Nord Pas de Calais KOUAKOU--HEUGUE Noa 28/04/2007 197 3 ASVEL Villeurbanne Alpes MOUNGALLA Ilian 13/11/2007 189 1 Montpellier Mosson Languedoc MOUTSAMBOTE Jean-Bonasse 24/02/2007 188 2 Sainte Geneviève Île de France SOLIMAN Nathan 15/05/2009 194 3 Nantes Basket Hermine Pays de la Loire SY Abdoulaye 23/06/2007 196 2-3 CJF Les Aubrais Centre SYLVES Noha 15/12/2007 199 5 Gries/Oberhoffen Alsace YIMGA MOUKOURI Hugo 03/07/2008 198 3 JSF Nanterre Île de France

Chez les filles, c'est la meneuse de l'US Saulce Basket Emma Broliron qui va entrer au Pôle France dès sa saison U15.