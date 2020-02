Endy Miyem : "Ce serait une erreur de dire que ce TQO va être simple"

Ce jeudi, l'équipe de France féminine démarre son Tournoi de Qualification Olympique (TQO) à Bourges, contre l'Australie. Les Bleues doivent finir dans les trois premiers, sur quatre, pour se qualifier pour les Jeux olympiques 2020 de Tokyo. Sur le site Internet de la Fédération française de basketball, la capitaine Endy Miyem s'exprime sur les trois adversaires de cette compétition.

"L’Australie est un adversaire très costaud, c’est une équipe qui a un palmarès très important, une équipe qui a du vécu. L’équipe a un héritage, il n’y a pas de doute à avoir. Elles seront présentes et elles ne vont rien lâcher. Dans l’intensité, le Brésil va proposer la même chose mais c’est peut-être une équipe un peu moins technique avec un peu moins de résultats que l’Australie. L’équipe du Brésil a quelques absentes mais cela va peut-être leur permettre de trouver l’énergie supplémentaire pour se surpasser, une raison de plus pour faire très attention à cette équipe. Ensuite Porto Rico est l’équipe que nous connaissons le moins. On sait qu’elles ont notamment fait des bons résultats contre le Canada. Cette équipe n’est pas à négliger et ce serait une erreur de dire que ce TQO va être simple et que la qualification est déjà dans la poche."