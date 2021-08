Endy Miyem : "On avait envie de montrer aux Serbes qu'on valait mieux que cette finale de l’Euro”

ÉQUIPE DE FRANCE

Quatre ans après avoir été privée de médaille à Rio par les Serbes, l'équipe de France féminine a pris une éclatante revanche ce samedi à Tokyo (87-71). Voilà qui vient clôre de belle manière un été fructueux, avec une médaille d'argent à l'Euro et une breloque en bronze aux Jeux, pour Endy Miyem et Sandrine Gruda, interrogées par France Télévisions.

Endy Miyem, capitaine de l'équipe de France : "C'était un été super long. On est content de le finir de la plus belle des façons. À l'image du match contre l'Espagne(en quart de finale), on avait des comptes à régler. On avait envie de montrer aux Serbes qu'on valait mieux que cette finale de l'Euro (défaite 63-54). On va faire la fête ensemble et profiter. On est douze filles superbes. On a bossé ensemble, ça a été dur, ça a été long mais on sait pourquoi on l'a fait: c'était pour repartir avec une médaille. On a regardé le match des garçons. On pensait qu'ils allaient aller chercher l'or même si l'argent est un superbe résultat. Bravo à eux."

Sandrine Gruda, intérieure des Bleues : "C’était dur. Il a fallu aller la chercher. Je suis très contente. On la mérite toutes car on a travaillé dur pour ça. L’été était long avec le championnat d’Europe. Pouvoir finir en beauté, c’est magnifique. Il y avait un historique entre nous (et les Serbes), entre l’Euro et les JO 2016, où elles nous privent de la médaille de bronze."